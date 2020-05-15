Врачам в Югре полностью выплатили все средства за работу с зараженными коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая. /ТАСС/. Медики, борющиеся с коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе, полностью получили все выплаты за апрель, сообщил в пятницу директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
12 мая Добровольский в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, сообщал, что выплаты получили около половины всех медиков в Югре, которым они полагаются. Всего было выплачено на тот момент 52 млн рублей. По его словам, с учетом данных выплат заработная плата врачей-анестезиологов, инфекционистов составит от 350 тыс. рублей до 480 тыс. рублей за полностью отработанный апрель, а средних медработников, анестезистов, медсестер - от 180 тыс. рублей до 230 тыс. рублей.
"Поручение президента выполнено. На вчерашний день 2030 сотрудников медицинских организаций получили выплаты за счет средств регионального и федерального бюджетов. Общая сумма выплат составила 109 млн рублей", - сказал Добровольский.
На совещании 11 мая Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить все выплаты за апрель до 15 мая. По его данным, на 9 мая эти выплаты осуществлены только в 56 субъектах Федерации, на руки их получили 56 тыс. человек - это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. Специальные федеральные выплаты в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей установлены врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом.
К настоящему моменту в округе зафиксировано 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек умерли, 320 - выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тысяч умерли.