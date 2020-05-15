Врачам в Югре полностью выплатили все средства за работу с зараженными коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая. /ТАСС/. Медики, борющиеся с коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе, полностью получили все выплаты за апрель, сообщил в пятницу директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

12 мая Добровольский в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, сообщал, что выплаты получили около половины всех медиков в Югре, которым они полагаются. Всего было выплачено на тот момент 52 млн рублей. По его словам, с учетом данных выплат заработная плата врачей-анестезиологов, инфекционистов составит от 350 тыс. рублей до 480 тыс. рублей за полностью отработанный апрель, а средних медработников, анестезистов, медсестер - от 180 тыс. рублей до 230 тыс. рублей.