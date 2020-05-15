Копейск станет одним из пилотных городов проекта "Умный город"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Копейск стал пятым населенным пунктом Челябинской области, который вошел в число пилотных городов проекта "Умный город". Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

"Минстрой России одобрил заявку Копейска на включение в число пилотных городов проекта "Умный город". Он станет пятым городом Челябинской области, который присоединился к пилотам по цифровизации городского хозяйства - в проекте регион представлен городами Сатка, Челябинск, Снежинск, Магнитогорск", - говорится в релизе.

В Минстрое отметили, что соглашение между ведомством, муниципалитетом и регионом подпишут до конца мая 2020 года. В 2020 году в Копейске реализуют несколько проектов по цифровизации. Например, будет создана специальная платформа для вовлечения граждан в вопросы городской среды, центр дистрибуции цифрового контента (электронных учебников), цифровая библиотека и внедрена электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. Также будет разработано мобильное приложение с использованием элементов дополненной реальности, в которое включат информацию о культурной, спортивной и туристической инфраструктуре города. Кроме того, памятники в Копейске оборудуют QR-кодами.

"Проект "Умный город" затрагивает различные сферы и отрасли городского хозяйства, требует максимального включения в реализацию проекта региональной и муниципальной власти, переосмысления подходов к управлению и восприятию города и региона как единого "организма", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Проект "Умный город" реализуется в рамках двух национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". В нем участвуют 177 городов, численность которых превышает 100 тыс. человек. К 2024 году эти города должны реализовать минимальный перечень мероприятий стандарта "Умного города", который утвердил Минстрой России.