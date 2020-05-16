Челябинская прокуратура проверяет данные о неполных выплатах водителям скорой помощи

ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Прокуратура проверяет информацию о неполной выплате водителям скорой помощи в Челябинске стимулирующих средств, положенных в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в Telegram-канале организации "Правозащита Открытки" сообщили, что 149 водителей скорой помощи подали заявление в Следственный комитет - с их слов, спустя неделю после того, как прокуратура пообещала провести проверку, им так и не перечислили доплаты в полном размере. Юрист "Правозащиты Открытки" подготовил заявление в Следственный комитет, в котором водители просят провести проверку по факту занижения размеров выплат: за апрель кто-то получил от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, кто-то по 15 тыс. или по 17 тыс. рублей, в то время как все должны были получить 25 тыс. рублей в месяц.

"Мы проверку начали ранее <...>. Все доводы новые проверим в рамках этой проверки", - сообщили в пресс-службе прокуратуры. Проверка пока не завершена.

По данным на официальном сайте организации "Правозащита Открытки", водители челябинской скорой помощи заявили, что могут отказаться возить пациентов с подозрением на коронавирус из-за отсутствия доплат в 25 тыс. рублей. Они написали обращение непосредственному руководству, в местный Минздрав и губернатору региона Алексею Текслеру. Документ подписали 46 человек, сообщив, что надбавку выплачивают не в полном объеме, а лишь частично - в зависимости от подтвержденных случаев перевозки больных коронавирусом. Позже они обратились в Генпрокуратуру, и региональное управление ведомства пообещало начать проверку по вопросу.