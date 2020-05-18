В Курганской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, где погибли шесть человек

ТАСС, 18 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти шести человек, в том числе двух детей, в результате ДТП в Курганской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Возбуждено [уголовное дело] по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла вечером 17 мая на 15-м километре автодороги Куртамыш - Прорывное. Столкнулись автомобили Renault Logan и "ВАЗ-2114". В результате погибли оба водителя, на месте скончались пассажиры "ВАЗа" - мужчина 1977 года рождения и женщина 1997 года рождения. Еще двое несовершеннолетних умерли в автомобиле скорой помощи при доставлении в районную больницу, одна девочка госпитализирована в Куртамышскую центральную районную больницу.