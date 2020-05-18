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Крупнейший художественный музей Урала создал раскраски по картинам из своей коллекции

Онлайн-посетителям Екатеринбургского музея изобразительных искусств предлагается выкладывать в соцсетях собственные "версии" картин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) создал серию бесплатных раскрасок по мотивам картин Розановой, Родченко, Машкова, Малевича, Ларионова, Сенькина из своей коллекции авангарда. Онлайн-посетителям предлагается выкладывать в соцсетях собственные "версии" картин, сообщили в понедельник в пресс-службе музея.

"Музей подготовил серию раскрасок по мотивам произведений из коллекции авангарда. Создавайте свои собственные версии картин О. Розановой, А. Родченко, И. Машкова, К. Малевича, М. Ларионова, С. Сенькина из коллекции ЕМИИ и отмечайте музей на фотографиях с получившимися работами", - говорится в сообщении.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств - крупнейший художественный музей Урала. Его собрание пополнялось передачами произведений из Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, поступлениями из Государственного музейного фонда, закупочных комиссий, а также от частных коллекционеров и из мастерских художников. В годы Великой Отечественной войны здесь хранились эвакуированные из Ленинграда картины из Государственного Эрмитажа, сотрудники которого оказали большое влияние на формирование свердловской коллекции и научную деятельность галереи.

Теги
РоссияСвердловская область
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