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Пандемия коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на ПО "Маяк" в Челябинской области

Инфекцию подтвердили у женщины, которая встречала гостей из Свердловской области вопреки требованиям безопасности
Описание
© Илья Яковлев/ТАСС

ТАСС, 18 мая. Коронавирусная инфекция выявлена у одной из сотрудниц производственного объединения "Маяк" (входит в ГК "Росатом"), которое находится в закрытом городе Озерске Челябинской области. Об этом в видеообращении сообщил гендиректор предприятия Михаил Похлебаев, оно опубликовано в корпоративных социальных сетях.

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"В Озерске 53 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, из них один работник ФГУП ПО "Маяк", - сказал Похлебаев, уточнив, что инфекцию подтвердили у женщины, которая встречала гостей из Свердловской области вопреки требованиям безопасности.

Гендиректор уточнил, что контактировавшие с заразившейся сотрудники предприятия изолированы.

ПО "Маяк", входящее в ГК "Росатом", является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России, где реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработанного ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством. Является градообразующим предприятием Озерска.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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