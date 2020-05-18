В Югре будут тестировать жителей удаленных поселений на коронавирус на плавполиклинике

Теплоход "Николай Пирогов" - единственное в стране речное судно, которое имеет лицензию на оказание первичной и специализированной медицинской помощи. Для жителей удаленных территорий Югры визит медиков на данном суде - единственная возможность рядом с местом проживания пройти обследование и выявить заболевания на ранней стадии. В ХМАО, по данным окружного штаба, зафиксировано 1 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией, девять человек умерли, 389 выздоровели. 17 мая штаб сообщил о рекордном числе выявленных больных - 118 человек за сутки.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая. /ТАСС/. Тестирование жителей удаленных поселений Ханты-Мансийского автономного округа на наличие коронавирусной инфекции планируется проводить на плавучей поликлинике "Николай Пирогов", единственном подобном судне в России. Ожидается, что работа медиков в удаленных поселениях начнется с 25 мая, сообщил в понедельник ТАСС главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.

"Вопрос тестирования на коронавирус на "Николае Пирогове" сейчас прорабатывается. Обсуждаются разные варианты тестирования, в том числе по оборудованию. Планируется данным тестированием заниматься в удаленных и труднодоступных территориях [Югры]", - сказал он.

По словам Ташланова, специалисты Центра профессиональной патологии начнут работу в отдаленных и труднодоступных поселениях региона раньше привычного срока из-за теплой весны и освобождения рек от льда. "Планируется, что работа врачей начнется в поселке Луговой Кондинского района 25 мая. Обычно "Николай Пирогов" отходил от причала Ханты-Мансийска в первых числах июня. Но из-за теплой весны в этом году ледоход на реках Югры прошел раньше [примерно на 10-14 дней], что позволило сдвинуть летнюю навигацию на более ранние сроки", - сказал он.

Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Югры, все врачи на плавполиклинике перед отплытием в удаленные поселения пройдут тестирование на коронавирус, а в помещениях судна будет периодически проводиться дезинфекция. Планируется, что почти за пять месяцев специалисты посетят 48 населенных пунктов.

По данным региональных властей, на "Николае Пирогове", оборудованы 19 кабинетов, в которых имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат) и малая операционная. Сельские жители имеют возможность пройти полное медицинское обследование, включая лабораторные, функциональные, эндоскопические исследования, УЗИ- и рентген-диагностику. Здесь же посетителей принимают специалисты - терапевт, врачи общей практики, кардиолог, невролог, хирург, офтальмолог, акушер-гинеколог, стоматолог.