В Нижневартовской окружной детской больнице выявили очаг коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая. /ТАСС/. Специалисты выявили очаг коронавируса в Нижневартовской окружной детской больнице в Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь подтвердились три случая заражения, сообщила в понедельник журналистам заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

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"Наиболее активные очаги - <…> очаг Нижневартовской окружной детской больницы - три случая", - сообщила она, не уточнив подробностей.

Начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян пояснил журналистам, что очаг в больнице - новый. "Это новый очаг [в Нижневартовской окружной детской больнице]. Мы с ним пока разбираемся", - сказал он, не уточнив, сколько среди заразившихся сотрудников персонала и сколько - пациентов медучреждения.

По словам Кудрявцевой, за последние сутки в регионе выявили 86 новых случаев заражения в 14 муниципальных образованиях.

Всего в округе зафиксировано 1 252 случая заражения коронавирусной инфекцией, девять человек умерли, 396 выздоровели.