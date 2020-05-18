Курганские власти расселят жителей аварийного жилья на два года раньше, чем планировалось

ТАСС, 18 мая. Власти Курганской области планируют переселить почти 900 человек из аварийного жилья на два года раньше, чем было запланировано - до конца 2023 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В Курганской области действует региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанная на 2019 - 2025 годы. До конца ее реализации планируется расселить 456 жилых помещений общей площадью 13505,6 кв. м, в которых проживает 885 человек.

"Между регионом и государственной корпорацией - Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства заключены соглашения о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда на сумму 425,71 млн рублей. Для реализации программы будет направлено еще 123,44 млн рублей из бюджета Курганской области. <...> Однако у Курганской области появилась возможность завершить переселение гораздо раньше - с фондом согласован график финансирования ускоренной реализации переселения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью финансовой поддержки в 1,17 млрд рублей исполнение программы может завершиться до 31 декабря 2023 года. Общая сумма программы составит 1,5 млрд рублей.

"На сегодняшний день в Курганской области переселено 162 человека из 75 жилых помещений общей площадью 2504,3 квадратных м, а так же приобретено еще 107 жилых помещений в строящихся двух домах в Кургане и Шадринске", - добавили в пресс-службе.