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Курганские власти расселят жителей аварийного жилья на два года раньше, чем планировалось

В пресс-службе главы региона уточнили, что исполнение программы по переселению может завершиться до 31 декабря 2023 года
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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 18 мая. Власти Курганской области планируют переселить почти 900 человек из аварийного жилья на два года раньше, чем было запланировано - до конца 2023 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В Курганской области действует региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанная на 2019 - 2025 годы. До конца ее реализации планируется расселить 456 жилых помещений общей площадью 13505,6 кв. м, в которых проживает 885 человек.

"Между регионом и государственной корпорацией - Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства заключены соглашения о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда на сумму 425,71 млн рублей. Для реализации программы будет направлено еще 123,44 млн рублей из бюджета Курганской области. <...> Однако у Курганской области появилась возможность завершить переселение гораздо раньше - с фондом согласован график финансирования ускоренной реализации переселения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью финансовой поддержки в 1,17 млрд рублей исполнение программы может завершиться до 31 декабря 2023 года. Общая сумма программы составит 1,5 млрд рублей.

"На сегодняшний день в Курганской области переселено 162 человека из 75 жилых помещений общей площадью 2504,3 квадратных м, а так же приобретено еще 107 жилых помещений в строящихся двух домах в Кургане и Шадринске", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияКурганская область
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