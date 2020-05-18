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Челябинский облсуд отказался восстановить на работе тренера, уволенную за интимные фото

Руководство детско-юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске уволило женщину в сентябре 2019 года

ТАСС, 18 мая. Челябинский областной суд отклонил апелляцию тренера детско-юношеского центра "Максимум" Магнитогорска Екатерины Конопенко, уволенной из-за размещенных в интернете фотографий, на которых она изображена в обнаженном виде. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

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"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу Екатерины Конопенко, оставил без изменения решение Правобережного районного суда Магнитогорска Челябинской области от 5 ноября 2019 года. Данным решением суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований Конопенко к МАУДО "Детско-юношеский центр "Максимум" о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда", - сообщили в суде. Решение вступило в законную силу.

Екатерина Конопенко заявила ТАСС, что готовит кассационную жалоб. "Сейчас готовим первую кассационную жалобу. И пройдем все инстанции - вплоть до Европейского суда по правам человека", - сказала она.

Прокуратура Челябинской области в сентябре 2019 года сообщала, что руководство детско-юношеского центра "Максимум" уволило тренера из-за размещенных в соцсети "ВКонтакте" фотографий 19-летней давности, на которых она изображена в обнаженном виде. Конопенко сообщила ТАСС, что в 2000 году принимала участие в фотосъемках в рамках культурного художественного проекта. По ее словам, фотографии позже были размещены кем-то в интернете.

Теги
РоссияЧелябинская область
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