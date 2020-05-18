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Синоптики прогнозируют на Урале после аномальной жары заморозки и грозы

Заморозки в воздухе и на поверхности почвы ожидаются в Пермском крае, Свердловской области, в горах и низинах Челябинской области
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Грозы, дожди и заморозки ожидаются 19 мая в регионах Уральского федерального округа (УрФО) после аномальной жары. Об этом сообщили в понедельник в региональных гидрометцентрах.

Ранее в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщали, что в Свердловской области установилась аномально жаркая погода с превышением нормы на 7 и более градусов. Также аномально жаркая погода была зафиксирована в Челябинской, Курганской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

"Ночью и утром 19 мая местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы в Пермском крае, Свердловской области, в горах и низинах Челябинской области до минус 2 градусов", - говорится в сообщении Уральского управления ЦГМС. По данным управления ЦГМС в Свердловской области, днем температура поднимется до 19 градусов, ожидается облачная погода, местами возможны грозы. По данным Челябинского гидрометцентра, температура в регионе поднимется до 12 градусов, местами возможны небольшие дожди.

По данным регионального гидрометцентра, в ХМАО 19 мая ожидаются в большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Температура воздуха ночью - плюс 10 градусов, днем - до плюс 26 градусов. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области 19 мая ожидаются грозы, порывы ветра до 16 м/с, облачная погода. Температура воздуха в регионе днем поднимется до 24 градусов.

В Курганской области, сообщили в региональном гидрометцентре, облачная погода с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь, температура воздуха днем поднимется до плюс 18 градусов. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Ямало-Ненецком автономном округе 19 мая переменная облачность, местами умеренные дожди, температура воздуха в некоторый районах региона поднимется до 27 градусов тепла.

Теги
РоссияТюменская областьПермский крайКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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