СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Курганской области за реабилитацию нацизма

ТАСС, 18 мая. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Курганской области разместившего в соцсети информацию, реабилитирующую идеологию нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, разместившего в социальной сети информационные материалы, реабилитирующие идеологию нацизма и одобряющие деятельность организации, сотрудничавшей с гитлеровской Германией", - говорится в сообщении. Уточняется, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

По данным следствия, с 2016 по 2020 год подозреваемый на своей личной странице в социальной сети размещал материалы, реабилитирующие нацизм, содержащие пропаганду идеологии нацизма и национал-социализма, а также материалы, одобряющие деятельность организации "Русская освободительная армия", воевавшей во время Второй мировой войны на стороне нацистской Германии.

"Данный факт был выявлен сотрудниками в результате оперативно-разыскной деятельности Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по данному факту ведется следствие", - добавляют в пресс-службе.