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Пандемия коронавируса нового типа

Отделение в крупнейшей детской больнице Югры закрыли на карантин из-за коронавируса

Инфекцию подтвердили у шести пациентов и одного медика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Карантин введен в неврологическом отделении Нижневартовской окружной клинической детской больницы (Ханты-Мансийский автономный округ) для локализации очага коронавирусной инфекции. Вирус подтвержден у шести пациентов и одного медика, сообщил во вторник ТАСС главный врач больницы Олег Юлдашев.

"В неврологическом отделении [Нижневартовской окружной клинической детской больницы] введен карантин. <…> Коронавирус подтвержден у шести пациентов - трех женщин и трех их детей", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщила ТАСС заместитель главного врача детской больницы по медицинской части Татьяна Болоцкая, пациенты изолированы в инфекционном отделении медучреждения, у пятерых - бессимптомное течение, у одной женщины - легкое течение, тяжелых случаев нет. Начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян пояснил журналистам, что очаг в больнице - новый.

Кроме того, по словам Юлдашева, коронавирусная инфекция подтверждена у одного из 14 медиков, контактировавших с пациентами. "Контактировали [врачи]. Анализы у всех отрицательные. У одного медсотрудника только подтвержден коронавирус, протекает легко", - сказал главврач, добавив, что все 14 врачей находятся в больнице.

По данным департамента здравоохранения Югры, Нижневартовская окружная клиническая детская больница - крупнейшее медучреждение для детей в Югре, ее отделения расположены в отдельно стоящих зданиях.

Всего в Югре зафиксировано 1 252 случая заражения коронавирусной инфекцией, девять человек умерли, 406 выздоровели.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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