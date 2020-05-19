Челябинский суд отменил оправдательный приговор директору птицефабрики

ТАСС, 19 мая. Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении директора птицеводческой компании "Утиные фермы" по делу о сокрытии средств от налогов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник.

"По приговору Центрального районного суда г. Челябинска от 16 декабря 2019 года обвиняемый оправдан по обвинению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов в особо крупном размере"). По требованию прокурора апелляционная инстанция областного суда отменила оправдательный приговор в отношении директора птицеводческого предприятия", - сообщили в прокуратуре. В ведомстве добавили, что уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что дело возбуждено в отношении директора компании "Утиные фермы". По данным прокуратуры, он обвинялся в том, что с апреля по октябрь 2017 года сокрыл от государства не менее 10,3 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Согласно данным базы СПАРК, директором компании является Сергей Костенко, ему также принадлежит 93,9% в ООО "Утиные фермы". В феврале 2019 года компании была признана банкротом, на предприятии открыто конкурсное производство.