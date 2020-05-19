{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Челябинский суд отменил оправдательный приговор директору птицефабрики

Глава компании "Утиные фермы" обвинялся в том, что сокрыл от государства не менее 10,3 млн рублей

ТАСС, 19 мая. Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении директора птицеводческой компании "Утиные фермы" по делу о сокрытии средств от налогов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник.

"По приговору Центрального районного суда г. Челябинска от 16 декабря 2019 года обвиняемый оправдан по обвинению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов в особо крупном размере"). По требованию прокурора апелляционная инстанция областного суда отменила оправдательный приговор в отношении директора птицеводческого предприятия", - сообщили в прокуратуре. В ведомстве добавили, что уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что дело возбуждено в отношении директора компании "Утиные фермы". По данным прокуратуры, он обвинялся в том, что с апреля по октябрь 2017 года сокрыл от государства не менее 10,3 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Согласно данным базы СПАРК, директором компании является Сергей Костенко, ему также принадлежит 93,9% в ООО "Утиные фермы". В феврале 2019 года компании была признана банкротом, на предприятии открыто конкурсное производство.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Суд оштрафовал организатора многолюдной вечеринки в Екатеринбурге во время самоизоляции
Ее провели в апреле в двухкомнатной квартире с участием нескольких десятков человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС