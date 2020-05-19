Суд оштрафовал организатора многолюдной вечеринки в Екатеринбурге во время самоизоляции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал организатора многолюдной вечеринки, проведенной во время ограничительных мер в апреле в двухкомнатной квартире с участием нескольких десятков человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда во вторник.

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"Суд оштрафовал [организатора вечеринки] на 15 тыс. рублей по ч. 1 ст 20.6 КоАП ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")", - сообщили в суде.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 1 тыс. рублей двух жителей города, которые предоставили квартиру для проведения этой вечеринки.

В Свердловской области действует режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса, который запрещает проведение массовых мероприятий. По данным регионального оперативного штаба, в регионе зарегистрирован 2 861 случай заражения коронавирусной инфекцией.