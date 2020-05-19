Экс-главу района в Курганской области обвинили в превышении полномочий

ТАСС, 19 мая. Прокуратура Курганской области предъявила обвинение бывшему главе Кетовского района в превышении полномочий и приеме невыполненных работ по строительству водопровода. Ущерб составил более 15 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"В прокуратуре Курганской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Кетовского района. Он обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". <...> В результате муниципалитету причинен ущерб в размере свыше 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год глава района подписал акты о приемке объекта - строящегося в рамках муниципальной целевой программы подрядной организацией ООО "Мультипласт" в селе Кетово водопровода. При этом он достоверно знал, что строительные работы не выполнены в полном объеме. Подписанные акты послужили основаниями для перечисления подрядчику бюджетных средств.

Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы с ограничением права занимать определенные должности на срок до трех лет.