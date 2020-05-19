Свердловские власти ожидают сохранения роста индекса промпроизводства во II кв. 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области прогнозируют, что индекс промышленного производства в регионе по результатам второго квартала 2020 года составит 103,2%, сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин.

"За первый квартал мы произвели продукции на 545 млрд [рублей], индекс промышленного производства составил 105,7%. По второму [кварталу] мы прогнозируем <...> около 103,2%", - сказал он.

Пересторонин считает, что сохранение роста индекса промышленного производства в условиях пандемии коронавируса - результат успешной реализации в регионе национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"У нас 60 предприятий, кто вошел в проект, отчеты мы собираем ежемесячно, ни одно из них свои плановые показатели не снизило. <…> Ни одно промышленное предприятие не прекратило свою работу", - добавил он.