Артисты гастролировавшего в Кургане цирка из Петербурга просят помощи с кормом у жителей

ТАСС, 19 мая. Артисты гастролировавшего в Курганской области цирка "Виват" из Санкт-Петербурга просят помощи с кормом у местных жителей из-за отсутствия возможности выступать и зарабатывать ввиду ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила во вторник ТАСС администратор цирка Юлия Бойченко.

Цирк приехал в регион на гастроли и после программы в марте в Кургане планировал отправиться в Шадринск. Но из-за ситуации с коронавирусом в области запретили проведение массовых мероприятий, и артисты вместе с животными ждут снятия запрета в 5 км от микрорайона Заозерного на парковке кафе "Таина" на трассе. Там они находятся уже два месяца.

"Запасы, которые были у дрессировщиков, за первый месяц ушли. Потом то, что было в бюджете у организации, тоже подходит к окончанию - дней на десять еще, может, мы протянем, а потом... Спасибо, помогают жители Кургана", - сказала Бойченко.

Она рассказала, что руководство цирка обратилось за помощью к местным предприятиям, но на помощь животным откликнулись простые жители. Курганцы начали оказывать посильную помощь цирку, они привозят крупы, курицу, говядину. Также откликнулась представитель одной местной компании, оплатив часть затрат поставщику мяса. В благодарность артисты планируют обратиться в администрацию города с просьбой разрешить им провести неделю бесплатных представлений после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, призналась Бойченко.

Помощь еще нужна - под Курганом сейчас вместе с сотрудниками цирка находятся три львицы, три лошади и 12 дрессированных собак. Часть артистов покинули регион, часть остаются с животными. "На месяц надо 30 кг гречки, 30 кг овсянки, 30 кг риса, куриные лапки, какая-то обрезь мяса в каши - это для собак. Для лошадей нужно два тюка сена по 400 кг, овса 400 кг, морковка, капуста. Для львов говядина и куры - они больше ничего не едят", - рассказала Бойченко.

Она пояснила, что ситуация застала артистов в самый разгар гастролей, и цирк не может вернуться всем составом обратно в Санкт-Петербург. "Ребята приехали на работу, на сезон после новогодних каникул. Отработали Курган 14 марта, планировали переехать в Шадринск - площадку уже подписали (договор на проведение шоу на площадке в Шадринске - прим. ТАСС), рекламную кампанию сделали. И все, встали на карантин", - пояснила она.