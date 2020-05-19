Медики УрФО внедряют новые решения для дистанционного приема пациентов и обучения коллег

"В новых условиях пандемии учебный отдел Центра Илизарова совместно с кафедрой травматологии и ортопедии Тюменского государственного медицинского университета продолжил обучать врачей, только знания специалисты получают дистанционно по видеосвязи. В виртуальном цикле по травматологии и ортопедии примет участие более 20 травматологов-ортопедов из разных регионов России. Есть даже те, кто обучается из дома, находясь на обязательной самоизоляции", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что курс продлится до 11 июня.

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова Минздрава РФ в Кургане не прекратил обучение медиков, несмотря на пандемию - традиционные курсы перевели на онлайн-площадки, сообщили в пресс-службе центра.

На данный момент в регионах УрФО зафиксировано 9 358 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего зараженных приходится на Свердловскую область - 2 999, затем идут Челябинская область - 1 885, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) - 1 806, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО) - 1 308, Тюменская область - 1 227, Курганская область - 133.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Медики, ученые и студенты в Уральском федеральном округе (УрФО) внедряют онлайн-консультации, робототехнические решения и дистанционные в форумы в условиях введенных ограничений из-за пандемии коронавируса. Так, в Курганской области центр Илизарова обучает коллег в дистанционном формате, а на Ямале пациенты могут беседовать с доктором в популярных мессенджерах.

В Тюменской области дистанционная работа охватила почти все сферы здравоохранения. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального депздрава, онлайн проходит как дистанционное обучение медработников с помощью видеоконференций - когда разъясняются текущие рекомендации по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции, так и пациенты все больше общаются с медработниками удаленно, используя технологии телемедицины. Кроме того, отмечается, что и все рабочие совещания и встречи перешли в современный интернет-формат. "К примеру, главные внештатные специалисты разъясняют какие-то сезонные рекомендации и нововведения в связи эпидемиологической обстановкой", - рассказали в депздраве.

Профилактика на расстоянии

На помощь медикам в Свердловской области приходят студенты. Так, в Уральском аграрном университете 27 мая пройдет онлайн квест-форум, направленный на профилактику ВИЧ в молодежной среде. Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, мероприятие перенесено в онлайн из-за пандемии. "На данный момент [поступило] более 40 заявок на участие от студентов вузов и сузов Свердловской области", - сказали в пресс-службе вуза. Участниками форума могут стать студенты высших и средних учебных заведений Екатеринбурга. На проведение форума университет получил грант в рамках конкурса "Твоя инициатива".

В Магнитогорске Челябинской области НПО "Андроидная техника" представила новую линейку робототехнических систем медицинского назначения из пяти моделей, предназначенных для диагностики состояния здоровья пациентов, ведения дистанционного контроля и консультирования, помощи пациентам, ведения контроля соблюдения больничного режима, раздачи медикаментов и пищи, дезинфекции воздуха в помещении, поддержки и повышения морального состояния пациентов путем предоставления возможности удаленного общения с близкими и обеспечения учебно-развлекательного контента.

В пресс-службе предприятия уточнили, что роботы будут применимы также для предотвращения распространения коронавируса в общественных, административных местах, на производственных предприятиях и в образовательных учреждениях. Управление роботами осуществляется на уровне мобильного приложения и не требует специальной компетенции.

Терапевт и психолог через мессенджер

У жителей Ямало-Ненецкого автономного округа есть возможность обратиться к специалистам центра по Viber или WhatsApp. В рабочие дни по телефону можно побеседовать с врачом-терапевтом и с психологом, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Жители региона в беседе с доктором интересуются, как приспособиться к удаленному режиму работы, чем унять боль в желудке, как бороться с обострением остеохондроза, что делать, если появилась аллергия на антисептики. Кроме того, довольно часто северяне жалуются на сниженный фон настроения.

В Югре онлайн опыт планируют развивать и после снятия ограничений. Сейчас для получения консультаций онлайн гражданам нужно иметь регистрацию на портале "Госуслуги" и скачать на телефон приложение "Телемедицина Югры". Пилотный проект реализуется на базе Няганской городской поликлиники.

"Пациент получает возможность самостоятельно выбрать удобные для него дату и время для посещения "виртуального" приема и проконсультироваться с доктором, не покидая квартиры и, что очень важно, не нарушая режим самоизоляции", - приводятся слова главного врача Няганской городской поликлиники на сайте департамента здравоохранения Югры. Он отметил, что после окончания пандемии коронавируса проект будет продолжать развиваться.