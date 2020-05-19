В РГО заявили, что "Пирамида", обнаруженная туристами на Урале, является фейком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Новость об обнаружении большой "пирамиды" на Приполярном Урале группой туристов, является фейком. Этот географический объект - давно известная горная вершина, сообщила во вторник пресс-служба Русского географического общества (РГО).

19 мая на информационном портале Е1.ru появилась информация, что группа туристов обнаружила на Приполярном Урале "пирамиду", высота которой составляет почти 800 м (высота одной из самых высоких египетских пирамид, пирамиды Хеопса, - около 139 м), а длина граней - около 1 км. При этом ее грани расположены точно по сторонам света, поэтому обнаружившая ее группа предположила, что объект имеет рукотворное происхождение. В публикации также утверждается, что "объектом уже заинтересовались в Русском географическом обществе, летом изучать пирамиду отправят экспедицию".

"Новость об обнаружении на Приполярном Урале в районе Народо-Итьинского [кряжа] большой "пирамиды", интересе к этому объекту Русского географического общества и планах летом направить туда экспедицию, является фейком", - приводит пресс-служба комментарий председателя экспедиционной комиссии Свердловского отделения (СО) РГО Сергея Кондрашина и председателя историко-краеведческой комиссии СО РГО Евгения Тамплона.

По их словам, приведенная в СМИ горная вершина пирамидальной формы с отметкой 774 м (координаты 65.24.098 и 61.41.863) давно известна и нанесена на все топографические карты, однако почему-то только сейчас появилась информация об "открытии" объекта. Данная вершина не является рукотворной пирамидой, подобные формы рельефа распространены во многих горных системах, отметили исследователи.

"СО РГО планирует в этом году экспедицию на Народо-Итьинский кряж, но посещение и исследование этой вершины в программу экспедиции не входит. Публикация призвана подогреть интерес к туристической компании, организующей на Приполярный Урал свои коммерческие туры, и не имеет ничего общего с исследовательскими задачами, определенными уставом РГО", - поясняется в сообщении пресс-службы.