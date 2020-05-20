Ямал поставит в Германию 500 тонн оленьих субпродуктов в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Компания-экспортер "Сибирский олень" в 2021 году планирует поставить в Германию 500 тонн оленьих субпродуктов, 100 тонн кости и 20 тонн крови животных. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор компании Юрий Ермолаев.

"В Европе у нас договоренности по следующему году - кость оленья, кровь. По предварительным переговорам они готовы брать до 500 тонн субпродуктов, порядка 100 тонн кости и 20 тонн крови. Это годовой объем поставок в 2021 году", - сказал он.

Как пояснил Ермолаев, кровь и кости оленя используются как добавки для производства корма для непродуктивных животных. Кость - это источник коллагена и кальция, а кровь - источник белка, железа и т. д. Оленьи субпродукты являются гипоаллергенными и могут рассматриваться как сырье для производства кормов премиум-класса для собак и кошек, страдающих аллергиями.

В апреле сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ впервые поставил в Германию 15 тонн оленьих субпродуктов - так называемых боенских отходов, получаемых в процессе заготовок оленины. Это был первый опыт поставки такой продукции за рубеж для оленеводческих регионов России, сообщала пресс-служба регионального правительства. Боенскими отходами, уточняли в пресс-службе, считаются легкие, трахея и прочие субпродукты оленя, не пригодные в пищу человеку.