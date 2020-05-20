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Пандемия коронавируса нового типа

Курганские власти усилят контроль за качеством еды в обсерваторе после жалоб изолированных

На одном из опубликованных ранее в местных СМИ видео один из них рассказал, что во вторник на ужин им подали тарелку холодных макарон с куском хлеба и полстакана сока

ТАСС, 20 мая. Проверка департамента здравоохранения Курганской области подтвердила жалобы на питание вахтовиков, вывезенных накануне из Якутии в обсервационный госпиталь в селе Чумляк. Власти пообещали усилить контроль за качеством блюд, сообщили в среду в оперативном штабе области.

Ранее в местных СМИ появилась информация о жалобах вахтовиков на питание в обсерваторе: в одном из опубликованных видео мужчина рассказал, что во вторник на ужин им подали тарелку холодных макарон с куском хлеба и полстакана сока. При этом, со слов родственников вахтовика, до прибытия в обсерватор люди сутки вообще ничего не ели, а с утра на завтрак получили сосиску, кефир и 10 грамм сыра. В результате вахтовики обратились к уполномоченному по правам человека в России, уверяют родственники.

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"Департамент здравоохранения Курганской области провел проверку по жалобе гражданина <...> на плохое питание в обсервационном госпитале в селе Чумляк. Было установлено, что в связи с неисправностью оборудования ужин был холодный. Департамент принял меры по устранению замечаний: оборудование настроили, вечером по согласованию с главным врачом пациентам обсерватора предложили выпечку", - сообщили в штабе.

В то же время в департаменте подчеркнули, что меню в обсервационном госпитале разработано исходя из норм сбалансированного питания. "Мы усилим контроль за качеством блюд, за соблюдением норм питания, спасибо за сигнал от граждан", - цитирует штаб заместителя директора департамента Тамару Иванову.

Ранее ТАСС сообщал о прибытии в регион курганцев, работавших вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии, где ранее был введен карантин из-за коронавируса. Шестьдесят одного вахтовика поместили на изоляцию в обсерватор в селе Чумляк.

В Курганской области зафиксировано 133 случая новой коронавирусной инфекции, из них по выздоровлению выписаны 52 человека. Под медицинским наблюдением находятся 3 913 человек.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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