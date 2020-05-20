Экс-главу челябинской больницы ФСИН осудили на 10 лет колонии за взятки

ТАСС, 20 мая. Суд приговорил бывшую начальницу больницы СТБ-3 ФСИН России по Челябинской области к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взятки и пособничество в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК РФ.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшей начальника больницы ФКУ СТБ-3 ФСИН России по Челябинской области, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 ("Пособничество в мошенничестве") УК РФ", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году осужденная получила от представителей осужденного взятку более 2 млн рублей за постановку диагноза о наличии тяжелого заболевания, препятствующего дальнейшему отбытию наказания. На основании фиктивного заключения медицинской комиссии, которую она возглавляла, были подготовлены документы о необходимости досрочного освобождения для направления в судебные органы. Также осужденной были получены взятки в виде бытовой техники и предметов мебели за незаконное оставление в лечебном учреждении двух осужденных после выздоровления.

В пресс-службе добавили, что приговором суда осужденной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.