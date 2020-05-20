В историческом здании в центре Екатеринбурга возник пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в историческом здании в центре Екатеринбурга, существует угроза распространения огня, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области в среду.

"В 10:25 (08:25 мск) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании в Екатеринбурге, на улице Вайнера, 16А. По предварительной информации, горит межэтажное перекрытие между 1-м и 2-м этажами. С учетом конструктивных особенностей здания (пустотные перекрытия) существует угроза распространения огня. Пожарные принимают все меры к локализации пожара", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работают 19 единиц пожарной техники и 50 человек. "На момент пожара людей в здании не было, пострадавших нет", - уточнили в МЧС.

По предварительной информации, очаг пожара находился на первом этаже здания в подсобном помещении и по пустотам распространился на второй этаж. В здании сильное задымление. Работают три звена газодымозащитной службы.

По данным Министерства по управлению госимуществом Свердловской области, здание по адресу Вайнера, 16 - доходный дом купцов М. М. и В. И. Дмитриевых, который является образцом крупного торгового сооружения Екатеринбурга конца XIX - начала XX века. Фасадная композиция дома представляет собой наиболее декоративную разновидность "кирпичного" стиля. В доходном доме Дмитриевых, кроме их собственных магазинов и квартиры, располагались магазины братьев Агафуровых, Афониной, братьев Ятес, магазин швейных машин Зингер.

В новость были внесены изменения (10:26 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца, актуализированы данные в третьем абзаце.