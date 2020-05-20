Закупленные к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске машины передадут на борьбу с коронавирусом

ТАСС, 20 мая. Часть новых правительственных автомобилей, которые были приобретены к саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, будут переданы медучреждениям и социальным службам Челябинской области для работы в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе губернатора региона.

19 мая интернет-издание 74.ru со ссылкой на источники сообщило, что "в челябинском лесу" стоят более 50 новых правительственных иномарок. В региональном правительстве пояснили, что машины закуплены к саммитам ШОС и БРИКС и находятся на территории у озера Смолино на охраняемой стоянке.

"Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером уже принято решение о том, что часть машин будет направлена медучреждениям и социальным службам в дополнение к ранее выделенному автопарку. Другая часть машин заменит выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства", - сказали в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 15 августа подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург, где они должны пройти 21-23 июля 2020 года. Из-за увеличения числа участников около 20 мероприятий пройдет в Челябинске. При этом запланированные на март и апрель этого года мероприятия председательства России в ШОС и БРИКС были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.