{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Закупленные к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске машины передадут на борьбу с коронавирусом

Сейчас новые иномарки находятся у озера Смолино на охраняемой стоянке

ТАСС, 20 мая.  Часть новых правительственных автомобилей, которые были приобретены к саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, будут переданы медучреждениям и социальным службам Челябинской области для работы в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе губернатора региона.

19 мая интернет-издание 74.ru со ссылкой на источники сообщило, что "в челябинском лесу" стоят более 50 новых правительственных иномарок. В региональном правительстве пояснили, что машины закуплены к саммитам ШОС и БРИКС и находятся на территории у озера Смолино на охраняемой стоянке.

"Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером уже принято решение о том, что часть машин будет направлена медучреждениям и социальным службам в дополнение к ранее выделенному автопарку. Другая часть машин заменит выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства", - сказали в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 15 августа подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург, где они должны пройти 21-23 июля 2020 года. Из-за увеличения числа участников около 20 мероприятий пройдет в Челябинске. При этом запланированные на март и апрель этого года мероприятия председательства России в ШОС и БРИКС были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
Реклама на ТАСС
В историческом здании в центре Екатеринбурга возник пожар
Пострадавших нет, существует угроза распространения огня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС