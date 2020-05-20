В Югре добыли 12-миллиардную тонну нефти

ТАСС, 20 мая. Предприятия добыли 12-миллиардную тонну нефти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с начала промышленного освоения недр региона в 1964 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона в среду.

Ханты-Мансийский автономный округ является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи.

"12-миллиардная тонна нефти добыта сегодня, 20 мая 2020 года, в Ханты-Мансийском автономном округе. 11 миллиардов тонн нефти в Югре было добыто в 2016 году. В 2019 году в регионе было добыто более 236 миллионов тонн нефти", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, добычу нефти на территории автономного округа ведут 43 предприятия. В их структурах работают более 180 тысяч человек. Лидирующие места по добыче нефти принадлежат компаниям "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл". В общем эти предприятия добывают 80,2% всей нефти в Югре.