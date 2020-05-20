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В историческом здании в центре Екатеринбурга ликвидировали открытое горение

Пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций
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© ГУ МЧС России по Свердловской области

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение, возникшее в историческом здании в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар был локализован на площади 70 кв. метров, а затем было ликвидировано открытое горение", - сказали в ведомстве.

"Пострадавших нет, сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Основным силам дан отбой, на месте продолжают работать шесть единиц пожарной техники", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании на улице Вайнера, 16, поступило в 10:25 (08:25 мск). По предварительной информации, очаг пожара находился на первом этаже здания, в подсобном помещении, по пустотам огонь распространился на второй этаж.

По данным Министерства по управлению госимуществом Свердловской области, горит доходный дом купцов М. М. и В. И. Дмитриевых, который является образцом крупного торгового сооружения Екатеринбурга конца XIX - начала XX века. Фасадная композиция дома представляет собой наиболее декоративную разновидность "кирпичного" стиля. В доходном доме Дмитриевых, кроме их собственных магазинов и квартиры, располагались магазины братьев Агафуровых, Афониной, братьев Ятес, магазин швейных машин Зингер.

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РоссияСвердловская область
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