Число краж с карт в Свердловской области выросло вдвое в сравнении с 2019 годом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Количество краж с банковских карт в Свердловской области в 2020 году выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в текущем году зарегистрировано 721 подобное преступление. Об этом в среду сообщил заместитель начальника отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции Илья Батанов в пресс-центре ТАСС-Урал.

"Из общего числа зарегистрированных краж 25% составляют кражи с банковских счетов, которые совершены удаленно. В текущем году зарегистрировано 721 преступление, практически в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Раскрыто 207 преступлений, что на 30% больше прошлого года", - сказал он.

Батанов уточнил, что в последние годы наблюдается рост преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. "Мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрировано 1 814, рост по сравнению с прошлым годом составил 720 преступлений. Из них раскрыто 226 преступлений, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года", - сообщил он, пояснив, что кражи совершаются удаленно, а мошенничества, когда сам потерпевший идет в банк и переводит деньги на различные счета.

Также Батанов отметил, что большинство потерпевших - граждане от 25 до 45 лет, которые доверяют цифровым технологиям, банкам, осуществляют покупки в интернете. Он посоветовал для исключения возможности осуществления мошеннических действий или краж стереть трехзначный код с обратной стороны карты, а также отключить мобильный банк.

Заместитель начальника управления безопасности Уральского ГУ Банка России Сергей Бызов отметил, что Банк России фиксирует новые схемы мошеннических действий по кражам денежных средств с банковских счетов с применением приемов социальной инженерии, а также с использованием темы коронавирусной инфекции. В частности, по его словам, речь идет о предложениях по различным компенсациям, по получению пособий, возврату денег за авиабилеты, волонтерству. Так, в первом квартале 2020 года в Свердловской области по данным банков было зарегистрировано 1 250 несанкционированных списаний на сумму 7,7 млн рублей. Для сравнения за весь год 2019 было совершено около 2 000 таких переводов, при этом сумма была куда существеннее - более 70 млн руб. Бызов призвал граждан не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах реквизиты карты, пин-коды, пароли из смс, переходить по сомннительным ссылкам, использовать надежные пароли и не хранить большую сумму денег на карте, используемой для покупок в интернете.

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина в свою очередь отметила, что на данный момент идет активизация известных схем недобросовестных финансовых практик. По ее словам, это и финансовые пирамиды пирамиды, и нелегальные форекс-дилеры, которые предлагают заработать на колебаниях валюты, и компании, которые предлагают исправить кредитную историю. Она посоветовала гражданам внимательно изучать любые договоры, проверять лицензию организации на сайте ЦБ РФ и повышать собственную финансовую грамотность.