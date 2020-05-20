Boeing намерен восстановить докризисные объемы закупки титана у "ВСМПО-Ависмы" за два года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Авиастроительная корпорация Boeing планирует восстановить закупки титана у крупнейшего в мире производителя титановой продукции "ВСМПО-Ависма" (входит в госкорпорацию "Ростех") до докризисного объема в течение 1,5 - 2 лет. Об этом заявил в среду президент компании в России и СНГ Сергей Кравченко.

"Мы покупаем огромные объемы российского титана напрямую с "ВСМПО". Конечно, если мы будем производить в 2 раза меньше самолетов, это затронет наших поставщиков. Мы планируем, что этот провал будет не очень длинным, он будет, может быть, 1,5 - 2 года - мы вернемся к росту, а значит "ВСМПО", как один из самых лучших наших поставщиков, тоже вернется к устойчивому росту", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Кравченко отметил, что Boeing прогнозирует снижение объемов производства всей линейки самолетов компании на несколько лет. "Например, узкофюзеляжные самолеты будут производиться в объеме чуть больше 30 самолетов. А совсем недавно и мы, и Airbus могли производить до 60 таких самолетов", - добавил он.

По его словам, прогноз по количеству необходимых самолетов для авиаотрасли РФ остается прежним. "России будет нужно в ближайшие 20 лет почти 1300 самолетов, это $270 млрд", - сказал Кравченко.

Кравченко также напомнил, что у Boeing еще не закончена история с приостановкой выпуска авиалайнеров Boeing 737 MAX. "Мы тоже очень сильно от этого страдаем, это самая большая по выручке программа. Мы надеемся, что в третьем квартале самолет вернется в строй, и мы начнем поставки. Уже более 450 самолетов сделано", - подчеркнул он.