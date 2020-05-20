ПО "Маяк" планирует вывести из эксплуатации опасные объекты до 2030 года

ТАСС, 20 мая. Производственное объединение "Маяк" (ПО "Маяк", входит в ГК "Росатом"), которое находится в закрытом городе Озерске Челябинской области, планирует вывести из эксплуатации ядерно- и радиационно опасные объекты до 2030 года. Госфинансирование этих работ составит 30 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании в среду.

"До 2030 года ПО "Маяк" предстоит вывести из эксплуатации ядерно- и радиационно опасные объекты с государственным финансированием работ в объеме 30 млрд рублей. В рамках большой программы только на радиохимическом заводе планируется вывести из эксплуатации 24 объекта ядерного наследия деятельности предприятия с конца 1940-х до начала 1980-х годов. А на "Маяке" - это около двухсот объектов, по которым необходимо принять решение, в том числе 54 пункта хранения радиоактивных отходов, специальные промышленные водоемы и участки загрязненной территории на радиохимическом заводе", - говорится в сообщении.

Технологическая операция по выводу из эксплуатации первого подземного резервуара объекта советского ядерного наследия на радиохимическом заводе уже завершена.

"Завершен последний этап по демонтажу подземного резервуара. Строительные конструкции и ядерные материалы надежно утилизированы, котлован засыпан чистым грунтом и на его месте осталось только посеять траву. Все работы проводились под строгим контролем отдела радиационной безопасности. Сегодня радиационный фон на месте засыпанного котлована на уровне естественного, в этом году запланирована ликвидация второго подземного резервуара бывшей насосной станции", - цитирует пресс-служба заместителя начальника цеха радиохимического завода Виталия Дмитриева

ПО "Маяк", входящее в ГК "Росатом", является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России, где реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработанного ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством. Является градообразующим предприятием города Озерска в Челябинской области.