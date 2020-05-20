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В Салехарде более 170 домов остались без электричества из-за удара молнии

В мэрии обещают восстановить подачу электроэнергии в течение двух часов

ТАСС, 20 мая.  Удар молнии в опору электросетей стал причиной отключения электроэнергии в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Салехарда в среду.

"В Салехарде в опору электросетей по адресу Чкалова, 18б ударила молния. В результате произошло отключение электроэнергии: ГБУЗ Медицинский информационно-аналитический центр по ЯНАО по адресу ул. Обская, 8, 172 жилых дома и промзона в районах Ангальский мыс и Гидропорт", - сообщили в пресс-службе.

По данным мэрии, последствия удара молнии устраняются. "В технических работах задействованы три бригады и четыре единицы техники специалистов компании "РСК Ямал". Подача электричества будет восстановлена в течение ближайших двух часов", - уточнили в администрации.

Салехард - административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа, в городе проживают порядка 60 тыс. человек. По данным синоптиков, 20 мая в Салехарде до плюс 18 градусов, грозы и ветер с порывами до 15 м/с.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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