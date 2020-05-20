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Пандемия коронавируса нового типа

Бригады врачей из двух городов обследуют жителей в очаге коронавируса в Курганской области

Из 17 новых случаев инфекции, выявленных в регионе за сутки, 13 заразившихся - в Далматовском районе
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 20 мая. Бригады трех больниц Шадринска и Катайска дополнительно привлечены для обследования жителей города Далматово и села Затеченское Далматовского района в Курганской области, где обнаружен очаг коронавируса. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе региона.

Из 17 новых случаев коронавируса, выявленных в области за сутки, 13 заразившихся - в Далматовском районе, среди них - работники центральной районной больницы (ЦРБ). Ранее в Роспотребнадзоре области также сообщили ТАСС о семейном очаге нового вируса в селе Затеченском в 3 км от Далматово - 9 заразившихся за сутки, въезд и выезд из населенного пункта в результате ограничен и контролируется постом ДПС, проводится дезинфекция на улицах и в общественных местах.

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"Привлечены дополнительные силы - противоэпидемические бригады Катайской ЦРБ, Шадринской поликлиники, Шадринской ЦРБ, чтобы в течение суток провести обследование и взять анализы у жителей Затеченского сельсовета и Далматово", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все заразившиеся отправлены на лечение в Курганскую областную инфекционную больницу. По каждому случаю заражения медработников проводятся служебные проверки, в том числе и в далматовкой ЦРБ.

"Стационар ЦРБ закрыт. У персонала, у всех работников, взяты мазки. Основная часть сотрудников находится на изоляции с отрицательными результатами, и, я надеюсь, нам в ближайшее время удастся открыть стационар с привлечением новых сотрудников. Медработники заражаются при нарушении правил пользования спецодеждой, также есть данные, что среди членов семьи заболевших медработников есть лица, вернувшиеся с вахты", - передают в штабе слова директора департамента здравоохранения региона Ларисы Кокориной.

Как отмечал губернатор Вадим Шумков, несмотря на то, что в Курганской области выявлено не так много зараженных коронавирусом по сравнению с другими регионами, здесь большую часть населения составляют пожилые люди и инвалиды, которые входят в зону риска. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, на втором месте по числу заразившихся коронавирусом в регионе после Кургана находится именно Далматовский район.

Всего регионе зафиксировано 150 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 54 человека выписаны по выздоровлению.

 

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РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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