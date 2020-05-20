Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в магазинах "Красное и Белое" на Урале

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о новом очаге коронавируса в регионе - в логистическом центре сети "Красное и Белое", где, по его данным, было зафиксировано 136 случаев заражения. Это стало причиной корректировки планов по смягчению ограничительных мер. Склад работу приостановил, поставки в магазины идут из других центров.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологического режима в магазинах "Красное и Белое". Поводом для проверки послужила вспышка коронавируса на складе компании в регионе. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления Дмитрий Козловских.

"Вчера мы посмотрели 30% магазинов "Красное и Белое". Там тоже есть нарушения. Они самые элементарные: отсутствие температурного контроля при входе работников, отсутствие средств защиты, неиспользование средств защиты, отсутствие дезинфицирующих средств и запасов на пять дней", - сказал Козловских.

Он добавил, что нарушения должны быть ликвидированы в течение двух дней. Также сотрудники Роспотребнадзора проверили 12 крупных логистических центров в регионе, в ряде из них найдены нарушения.

Сеть "Красное и Белое" - российская компания и одноименная сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Головной офис находится в Челябинске. Кроме того, у компании есть более 50 региональных представительств.

Всего в Свердловской области зафиксировано 3 134 случая заражения коронавирусом. Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 109 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано 890 человек, умерли восемь человек.