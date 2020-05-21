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В Челябинске задержали подозреваемых в разбойном нападении на пункт металлолома

В полиции отметили, что подозреваемые оказали активное сопротивление

ТАСС, 21 мая. Полиция совместно с УФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержала семерых подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома в Челябинске. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

"Задержанные, применив насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников пункта, похитили личные вещи потерпевших. Сумма ущерба устанавливается. При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники полиции по месту проживания подозреваемых изъяли мобильные телефоны, травматическое оружие, боеприпасы к огнестрельному оружию, несколько топоров. Проводятся следственные действия, устанавливаются все участники, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в ведомстве.

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