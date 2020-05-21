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Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудники сети "Красное и Белое" в Каменске-Уральском применяли водку для дезинфекции

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, не во всех магазинах стабильно делают уборку, некоторые из них находятся в подвальных помещениях, что исключает возможность проветривания
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© Максим Григорьев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил ряд нарушений у сети "Красное и Белое" в городе Каменске-Уральском Свердловской области, в некоторых магазинах для дезинфекции использовали водку. Об этом ТАСС сообщил главный санитарный врач города Сергей Фефилов.

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"Спирт, которым обрабатывают руки, разводят один к четырем. Какие там могут быть 60% (необходимые для качественной дезинфекции - прим. ТАСС). В ряде магазинов для дезинфекции вовсе использовали водку", - сказал Фефилов.

Кроме того, по словам главного санитарного врача города, не во всех магазинах стабильно делают уборку, некоторые из торговых точек сети находятся в подвальных помещениях, что исключает возможность проветривания.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщил о новом очаге коронавируса в регионе, в компании "Красное и Белое", где, по данным главы региона, было зафиксировано более 100 случаев заражения. По словам Куйвашева, лицензия сети может быть отозвана, если не будут устранены нарушения эпидемиологических правил, которые были выявлены Роспотребнадзором.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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