Сотрудники сети "Красное и Белое" в Каменске-Уральском применяли водку для дезинфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил ряд нарушений у сети "Красное и Белое" в городе Каменске-Уральском Свердловской области, в некоторых магазинах для дезинфекции использовали водку. Об этом ТАСС сообщил главный санитарный врач города Сергей Фефилов.

"Спирт, которым обрабатывают руки, разводят один к четырем. Какие там могут быть 60% (необходимые для качественной дезинфекции - прим. ТАСС). В ряде магазинов для дезинфекции вовсе использовали водку", - сказал Фефилов.

Кроме того, по словам главного санитарного врача города, не во всех магазинах стабильно делают уборку, некоторые из торговых точек сети находятся в подвальных помещениях, что исключает возможность проветривания.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщил о новом очаге коронавируса в регионе, в компании "Красное и Белое", где, по данным главы региона, было зафиксировано более 100 случаев заражения. По словам Куйвашева, лицензия сети может быть отозвана, если не будут устранены нарушения эпидемиологических правил, которые были выявлены Роспотребнадзором.