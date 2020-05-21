Utair планирует доставлять в Россию медицинские грузы из шести городов Китая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair получила аккредитацию на полеты в Пекин и Шанхай для доставки медицинских грузов из Китая в Россию. Такие полеты планируется осуществлять еще из четырех городов КНР, сообщает пресс-служба Utair в четверг.

"Авиакомпания Utair продолжает реализовывать программу по доставке медицинских грузов из Китая в Россию и получила аккредитацию на полеты в Пекин и Шанхай. На очереди - Нанкин, Тяньцзинь, Шицзячжуан, Шэньчжэнь", - говорится в сообщении.

По словам директора по производству "Ютэйр" - пассажирские авиалинии" Андрея Семенова, которые приводит пресс-служба, авиакомпания доставляет спецодежду и средства индивидуальной защиты в Сибирь. "Медицинским учреждениям в Сибири нужны спецодежда и средства индивидуальной защиты, и Utair помогает решить этот вопрос. <…> Мы уже составляем расписание грузовых рейсов на лето", - сказал он.

Ранее пресс-служба Utair сообщила, что авиакомпания 10 рейсами на пассажирских лайнерах планирует доставить из Китая медицинские маски, операционные халаты, защитные костюмы для медиков Ханты-Мансийского автономного округа. В пресс-службе Фонда развития Югры ТАСС сообщали, что заключен контракт с китайской компанией CMICS Medical Instrument Co., Ltd на поставку в регион 940 тыс. единиц средств индивидуальной защиты для медиков общим весом более 100 тонн, этого должно хватить региону на два месяца. Общая стоимость контракта с китайской компанией на приобретение средств индивидуальной защиты составила почти 400 млн рублей. Данную сумму выделили несколько нефтяных компаний, работающих в регионе в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с правительством ХМАО.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году Utair перевезла более 7,7 млн человек.