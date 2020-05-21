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Луна, Венера и Меркурий будут видны в северо-западной части неба ночью 24 мая

По словам ученых УрФУ, наблюдать данное явление можно по всей планете, но без специальной техники его будет видно в северном полушарии, на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Наблюдение за Венерой, Меркурием и Луной станет возможно ночью 24 мая в северо-западной части неба. Лучше всего явление будет видно в северном полушарии Земли, сообщил журналистам сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

"24 мая к паре Венера - Меркурий прибавится еще и молодая Луна. <…> Рядом с Луной будет находиться астероид Веста, к сожалению, увидеть его будет сложно даже в бинокль на фоне вечерней зари. Искать планеты необходимо низко над горизонтом в северо-западной части неба в районе 22:00-22:30 [по времени Екатеринбурга]", - сказал Санакоев.

Он уточнил ТАСС, что наблюдать данное явление можно по всей планете, но без специальной техники его будет видно в северном полушарии, на Урале.

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