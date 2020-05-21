Реставрацию Церкви Спаса в Тюмени планируют завершить до конца 2021 года

ТАСС, 21 мая. Ремонтно-реставрационные работы в Церкви Спаса в Тюмени, где были найдены останки человека, предположительно, купца и мецената Текутьева, завершатся до конца 2021 года. Рассматривается возможность организовать на территории храма склеп для найденных останков, сообщила на брифинге в четверг председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анна Базилева.

14 мая в пресс-службе СК РФ сообщили, что следствие проводит проверку после обнаружения при реставрации Церкви Спаса в Тюмени человеческих останков, предположительно, купца и мецената Андрея Текутьева. Следователи осматривают место обнаружения останков, назначена судмедэкспертиза.

"Ремонтно-реставрационные работы [Церкви Спаса] завершатся в течение периода до конца 2021 года. Научно-проектная документация предусматривает и восстановление живописи в Церкви Спаса, и мероприятия по усилению и укреплению фундаментов здания", - сказала Базилева. Она отметила, что проводятся работы по возможной организации склепа на территории храма для найденных в нем останков.

Базилева уточнила, что к работам были привлечены специалисты Сибирского отделения РАН, которые пришли к выводу, что найденные останки не являются объектом археологического наследия. Связано это с тем, что обряды погребения периода, к которому они относятся - начало XX века - хорошо изучены.

О возможном захоронении мецената Текутьева

Захоронение, найденное в подвальном помещении реставрируемой Церкви Спаса в Тюмени, нетипично для России конца XIX - начала XX веков, сообщил ТАСС заведующий кафедрой истории России Уральского федерального университета Сергей Соколов. "Это захоронение было в помещении храма, в полуподвальном помещении, так называемой крипте. В принципе так делали, но это не очень типично для конца XIX - начала XX веков, но такие захоронения встречаются. <…> Практика [захоронения в крипте храма] очень широко была распространена в средневековье, в Москве, например, соборы Кремля, там захоронены великие русские князья московские и митрополит московский", - сказал Соколов.

Он пояснил, что как правило на таких захоронениях должна быть могильная плита с информацией об умершем. В случае ее отсутствия обращаются к историкам и краеведам, которые могут по документам или публикациям установить, кто был захоронен.

Профессор кафедры отечественной истории Тюменского госуниверситета Валерий Кружинов отметил, что, по сообщениям того времени, Текутьев был похоронен около Церкви Спаса. "Я знаю, что, когда он умер <…> его захоронили возле Спасской церкви, так сообщала местная пресса. <…> Он, среди прочего, занимался благотворительностью, и, насколько мне помнится, он пожертвования Спасской церкви делал", - сказал Кружинов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Текутьев всю жизнь прожил в Тюмени и многое сделал для города - он построил каменный театр и больницу, открыл городскую библиотеку и другие объекты. В 1899 году он стал городским головой Тюмени и занимал эту должность до 1911 года. 21 июля 1906 года был удостоен звания "Почетный гражданин города Тюмени" за свою благотворительную деятельность.