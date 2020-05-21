Совет директоров "Уральских авиалиний" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Совет директоров ОАО АК "Уральские авиалинии" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года, сообщили в четверг на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам финансового 2019 года: <...> дивиденды по результатам финансового 2019 года не выплачивать (не объявлять)", - говорится в сообщении.

Прибыль по итогам 2019 года в размере 2,092 млрд рублей рекомендуется направить в фонд накопления. В марте сообщалось, что чистая прибыль ОАО АК "Уральские авиалинии" по РСБУ по итогам 2019 года выросла 5,4 в раза и составила 2,092 млрд рублей. В 2018 году она была на уровне 385,9 млн рублей. Выручка по итогам 2019 года, в соответствии с данными компании, составила 88,480 млрд рублей, что на 8,8% выше, чем в 2018 году.

Годовое собрание акционеров, на котором будет принято решение, в соответствии с размещенной информацией, состоится 26 июня и пройдет в форме заочного голосования.

По итогам 2018 года акционеры компании приняли решение не выплачивать дивиденды, а полученную прибыль в размере около 386 млн рублей направить в фонд накопления.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 250 направлений.