Роспотребнадзор выяснит причины коронавируса у 16 вахтовиков, прибывших из Ямала в Тюмень

ТАСС, 21 мая. Расследование причин заражения коронавирусной инфекцией 16 вахтовиков, которые прилетели из Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмень на карантин после работы на нефтегазовом месторождении проводится управлением Роспотребнадзора на Ямале. Об этом в четверг сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

"Управление Роспотребнадзора по ЯНАО проводит эпидемиологическое расследование по факту регистрации первично положительных результатов на COVID-19 у вахтовых рабочих, прибывших с вахты из Ямала в Тюмень", - сказано в сообщении.

В четверг в оперативном штабе Тюменской области в Telegram было опубликовано обращение заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлии Распоповой, что заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у 16 вахтовиков, которые прилетели из Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмень на карантин после работы на нефтегазовом месторождении. Они были размещены в гостинице "Лайнер" около аэропорта Рощино. 20 мая специалисты медико-санитарной части "Нефтяник" взяли у них пробы для исследования на новую коронавирусную инфекцию, после чего было получено 16 положительных результатов.

Распопова добавила, что очаг локализован. В оперативном штабе региона уточнили журналистам, что эти случаи попадут в статистику за 22 мая.

Всего в Тюменской области выявлено 1 278 случаев коронавируса, выздоровело 570 человек, умерло семеро.