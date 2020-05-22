Италия планирует принять участие в пленарной сессии Innoprom Online

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Италия, страна-партнер международной промышленной выставки ИННОПРОМ, ранее перенесенной из-за пандемии коронавируса, дала согласие на участие в проекте Innoprom Online. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов на интерактивном заседании ТОП-клуба c представителями бизнеса, власти и деловых сообществ региона на площадке Уральского регионального информационного центра ТАСС.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она переместилась в онлайн-формат: платформа Innoprom Online была запущена после переноса мероприятия с июля 2020 на июль 2021 года из-за пандемии коронавируса.

"Мы планируем цикл (Innoprom Online - прим. ТАСС) продлить до осени. И 7 июля будет главная пленарная сессия. <...> Уже сегодня есть договоренности об участии нашей страны-партнера, которая предполагалась (Италии - прим. ТАСС)", - сказал он.

Орлов добавил, что также в анонсированной сессии примут участие представители Франции, арабских государств, в частности, Египта, а также представители федерального правительства.

В 2012 году правительство России присвоило Международной промышленной выставке ИННОПРОМ федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор мероприятия - Министерство промышленности и торговли РФ.

В 2020 году выставка должна была пройти 7-10 июля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса, страной-партнером в этом году была объявлена Италия.