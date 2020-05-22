Власти Свердловской области планируют открыть театральный сезон раньше обычного

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 МАЯ. /ТАСС/. Власти Свердловской области приняли план по поэтапному выходу учреждений культуры из режима ограничений. Музеи и библиотеки готовятся к встрече посетителей, а театральный сезон планируют начать уже летом, сообщила в пятницу журналистам министр культуры региона Светлана Учайкина.

В Свердловской области с 28 марта приостановлено проведение массовых мероприятий в развлекательных и досуговых заведениях.

"План нами принят по поэтапному выходу каждого учреждения в зависимости от типа: театры, концертно-зрелищные организации, музеи, библиотеки и так далее - такой приказ принят. Со среды этой недели у нас вышли на работу 25% сотрудников музеев, библиотек, которые проводят различные подготовительные мероприятия для того, чтобы как только будут сняты ограничительные меры, мы смогли бы начать работать с нашими посетителями. То есть это первые учреждения, которые будут открыты для посетителей", - сказала она.

Остальные учреждения культуры выйдут с карантина чуть позже, отметила Учайкина. В то же время из-за ситуации с коронавирусом в регионе планируют начать театральный сезон не осенью, как это было ранее, а уже летом - сейчас работников отправляют в отпуск на месяц раньше, и подготовку к новому сезону они также должны начать раньше. "С 18 мая у нас ушли в отпуск 255 сотрудников взрослой академической филармонии (Свердловской филармонии - прим. ТАСС), с 1 июня уходят на месяц раньше работники Театра музыкальной комедии, Театра эстрады, Театра драмы и Детской филармонии и так далее. Мы спланировали отпуска с руководителями учреждений на месяц раньше для того, чтобы уже в середине июля после выхода смогли быть проведены репетиции, <...> чтобы начать режим работы наших учреждений раньше, нежели осенью", - рассказала Учайкина, выразив надежду, что театральный сезон удастся открыть по такому плану, пусть и с ограниченным числом зрителей.

Также, по ее словам, творческие коллективы будут готовы выезжать в населенные пункты области для выступлений, если даже ограничения сняты не будут, но введут некоторые послабления режима в регионе.