В Свердловской области возобновили выдачи займов для предпринимателей из моногородов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Выдачи займов для предпринимателей из моногородов возобновили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП). Такое решение связано с поступлением 56,2 млн рублей из регионального бюджета на докапитализацию фонда, сообщает пресс-служба СОФПП в пятницу.

"Решение возобновить выдачу [займа "Моногород"] связано с докапитализацией фонда из областного бюджета. Речь идет о сумме 56,2 млн рублей. Благодаря вливанию мы сможем удовлетворить потребность предприятий из монопрофильных городов в дешевых деньгах. Хочу отметить, что спрос на наши ресурсы существенно вырос в связи с нестабильной экономической ситуацией. Но компании запрашивают деньги не только на урегулирование последствий кризиса, выплату зарплат и арендных платежей, но и на развитие бизнеса", - цитируют в пресс-службе заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличеа.

В пресс-службе СОФПП ТАСС пояснили, что эта сумма дополнительно выделена из регионального бюджета. Заем "Моногород" в 2020 году не выдавался. В соответствии с изменением ключевой ставки Банка России средства для приоритетных проектов из моногородов будут выдаваться по ставке от 2,75% годовых. Максимальная сумма займа - 5 млн рублей, которые будут выдаваться сроком до 3 месяцев.

Заем "Моногород", пояснили в пресс-службе, рассчитан на определенные группы предпринимателей, среди которых женщины-предприниматели, социальные предприниматели, резиденты ТОРов, индустриальных парков, экспортеры, предприниматели 45 лет и старше, сельхозпроизводители; компании, работающие в сферах: экология, спорт и туризм.

Для обеспечения ресурсами на льготных условиях представителей малого и среднего бизнеса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее принял решение о докапитализации Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства на сумму 300 млн рублей.

Кроме того, по решению главы региона все клиенты фонда, подавшие заявки на займы до 30 апреля 2020 года и имеющие действующие займы, получили возможность три месяца не платить по ним проценты.

В соответствии с паспортом приоритетной региональной программы "Комплексное развитие моногородов Свердловской области", размещенной на сайте областного правительства, в перечень моногородов включены 17 муниципальных образований.