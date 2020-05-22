Utair приступила к полетам на Ан-2 в труднодоступные районы Тюменской области

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая. /ТАСС/. Utair начала полеты на местных маршрутах в труднодоступные районы Тюменской области, доставлять пассажиров будут самолеты Ан-2. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в пятницу.

"Utair начал полеты на местных авиалиниях в Тюменской области. Самолеты Ан-2 будут до 20 ноября выполнять полеты из Тобольска в населенные пункты Вагай, Вершинские, Кускургуль, Лайтамак, Нижняя Тавда (Паченка), Осиновские, Тахтагул, Топкинбашево, Чебурга, Янгутумские", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в данные населенные пункты поздней весной, летом и осенью можно добраться только самолетом. При этом, чтобы максимально обезопасить пассажиров от коронавируса, Utair организует дезинфекцию самолетов специальными средствами, пилоты авиакомпании используют средства индивидуальной защиты, а для пассажиров на борту есть антисептические средства и медицинские маски.

Utair адаптировал все рейсы с учетом противовирусных требований. Мы <...> постарались оставить расписание местных авиалиний без изменений, даже несмотря на действующие ограничения из-за пандемии. Ожидаем объем перевозок, сопоставимый с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора ЗАО "Ютэйр" Олега Семенова.

В сообщении уточняется, что на протяжении 20 лет самолетами Utair ежегодно летает порядка 10 тыс. пассажиров из отдаленных территорий Вагайского, Тобольского и Нижнетавдинского районов Тюменской области.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.