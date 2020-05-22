На Урале от коронавируса умер монах из Верхотурского монастыря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря, где подтверждено 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией, монах Пимен умер от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Ранее губернатор области Евгений Куйвашев сообщил, что в круг контактных лиц первого заразившегося коронавирусом в монастыре попали порядка 120 человек, у них был взят тест на коронавирус. Позже стало известно, что в монастыре зарегистрировано 46 случаев заражения новым коронавирусом.
"С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев)", - говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе епархии, монах Пимен умер на 59-м году жизни, он болел диабетом.
Свято-Николаевский мужской монастырь с главным храмом - Крестовоздвиженским собором основан в 1604 году. С 1992 года монастырь хранит мощи Святого праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского), небесного покровителя Урала.