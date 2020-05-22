"Уральские авиалинии" заявили о наличии медицинских масок для пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила о наличии медицинских масок в самолетах, выполняющих рейсы по российским направлениям, которые выдаются по запросу пассажира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" следует директивам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Министерства здравоохранения РФ, Управления Роспотребнадзора и отраслевых авиационных органов. При выполнении рейсов по российским направлениям на каждом воздушном судне в наличии достаточное количество медицинских масок, которые выдаются по запросу пассажира. На всех рейсах в наличии имеется специальная аптечка BIOHAZARD, которая используется при выявлении пассажира с симптомами инфекционного заболевания", - рассказали в пресс-службе.
В компании отметили, что воздушные суда, включая кабины, проходят дезинфицирующую обработку перед каждым рейсом. При подозрении на наличие инфекционного больного на борту, специальная бригада проводит дополнительную дезинфекцию воздушного судна.
"При выполнении вывозных рейсов из-за рубежа каждое воздушное судно укомплектовано достаточным количеством индивидуальных медицинских масок с учетом длительности полета и необходимости их замены каждые 2-3 часа. Также на вывозных рейсах пассажирам выдается комплект дезинфицирующих салфеток", - добавили в пресс-службе.
"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров (три - А320neo, два - A321neo, 23 - А320, 15 - А321 и пять - А319) на условиях операционного лизинга.