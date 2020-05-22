"Уральские авиалинии" заявили о наличии медицинских масок для пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила о наличии медицинских масок в самолетах, выполняющих рейсы по российским направлениям, которые выдаются по запросу пассажира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" следует директивам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Министерства здравоохранения РФ, Управления Роспотребнадзора и отраслевых авиационных органов. При выполнении рейсов по российским направлениям на каждом воздушном судне в наличии достаточное количество медицинских масок, которые выдаются по запросу пассажира. На всех рейсах в наличии имеется специальная аптечка BIOHAZARD, которая используется при выявлении пассажира с симптомами инфекционного заболевания", - рассказали в пресс-службе.