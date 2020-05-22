"Ночь музеев" в Свердловской области собрала более 2,2 млн просмотров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Онлайн-мероприятия "Ночи музеев" в Свердловской области собрали более 2,2 млн просмотров. Онлайн-посетители присоединились из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владивостока и Республики Крым, а также Израиля, Англии, Германии, Франции, США, Грузии, Казахстана и других стран, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"В Свердловской области подведены итоги акции "Ночь музеев", которая в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, прошла в онлайн-формате. Мероприятия акции собрали свыше 2,2 млн просмотров. <...> География региональной акции "Ночь музеев" охватила не только Свердловскую область и регионы Уральского федерального округа, но и Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владивосток и Республику Крым. Кроме того, к акции присоединились и русскоязычные онлайн-гости из Израиля, Англии, Германии, Франции, США, Грузии, Казахстана и других стран", - говорится в сообщении.

Самыми посещаемыми стали мероприятия музейно-выставочного центра "Дом Поклевских-Козелл" Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера (82 тыс. онлайн-посетителей), Невьянского историко-архитектурного музея (248 тыс.), Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова (16 тыс.).

Отмечается, что зрители и слушатели могли увидеть видеоэкскурсии, познакомиться с виртуальными турами по музейным экспозициям, узнать "предметные истории" об экспонатах из музейных коллекций, стать участниками мастер-классов, конкурсов и других активностей.

В регионе акцию в этом году посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участниками стали 86 площадок из 54 муниципалитетов области. Было представлено 135 программ и свыше 900 онлайн-мероприятий. Она прошла в ночь с 16 на 17 мая.