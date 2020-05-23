В зоопарке Екатеринбурга на его 90-летие откроется парк бабочек, живущих на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Парк бабочек, распространенных на территории Урала, появится в зоопарке Екатеринбурга к его 90-летию в сентябре 2020 года. Площадка будет построена на крыше одного из павильонов, сообщила ТАСС начальник отдела по связям с общественностью зоопарка Екатерина Уварова.

"Мы планируем на крыше [павильона] открыть парк бабочек, причем он будет кардинально отличаться от всех классических парков: скорее всего, мы будем содержать там уникальных бабочек наших уральских видов, очень красивых и незаслуженно обделенных вниманием. Мы сами будем выращивать бабочек. Их проще выкармливать, потому что используются растения уральского региона, например, есть виды, которые питаются сиренью. Выведение планируется к юбилею зоопарка, но функционировать парк бабочек начнет, скорее всего, на следующий год", - сказала Уварова.

По ее словам, посетители должны были увидеть процесс выведения бабочек уже этим летом, но из-за пандемии коронавируса сроки разведения насекомых пришлось перенести ближе к юбилейной дате.

Специалисты уже имеют опыт содержания бабочек в зоопарке, например павлиноглазки селены, распространенной на территории России. Также планируется выведение бабочки павлиний глаз, отметила Уварова. Она уточнила, что парк бабочек будет функционировать только в теплые месяцы, так как будет находиться на открытой площадке.

К юбилею зоопарка произойдут и другие изменения в его инфраструктуре, добавила представитель зоопарка. "Состоится реконструкция старого здания, в котором размещены гараж и кормокухня, где готовятся все рационы для животных. Также будет открыто и обустроено кафе для посетителей", - сказала она.

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году и стал первым зоопарком, открытым в азиатской части России. В настоящее время в зоопарке находятся более 1 000 животных, которые относятся более чем к 350 видам. Ежегодно зоопарк посещает более полумиллиона посетителей.