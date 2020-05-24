Суд арестовал троих жителей Екатеринбурга по обвинению в сексуальном насилии над детьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Трое жителей Екатеринбурга, которые обвиняются в совершении действий сексуального характера в отношении двоих детей 2009 и 2011 годов рождения, заключены под стражу. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе управления СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области трем жителям города Екатеринбурга 1980-1986 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетнего"). По версии следствия, в 2019 году указанные обвиняемые приходили в гости к своим знакомым в одну из квартир в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где совершали противоправные действия сексуального характера в отношении двоих детей, мальчиков 2009 и 2011 годов рождения, проживавших в данной семье. <…> В отношении всех трех обвиняемых судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что насильственные действия над детьми были совершены как в присутствии, так и в отсутствие их матери. В апреле 2020 года мать умерла. "Отец малолетних с семьей на момент совершения преступлений не проживал", - отметили в ведомстве.

Сейчас пострадавшие дети находятся в социальном учреждении, им оказывают необходимую психологическую помощь.