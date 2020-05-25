Суд из-за пандемии вернется к банкротству "Ютэйр - Вертолетные услуги" в середине лета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) отложил рассмотрение иска о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги", крупнейшей вертолетной компании в мире по величине и грузоподъемности флота. Его рассмотрение будет продолжено 20 июля, следует из данных в картотеке арбитражных дел.

"Судебное заседание отложено на 20 июля в 14:00 (12:00 мск)", - говорится в картотеке дел.

В пресс-службе суда ТАСС пояснили, что такое решение принято по ходатайствам компании "Интер" и "Ютэйр - Вертолетные услуги" из-за пандемии коронавируса. "Стороны попросили отложить рассмотрение иска в связи с пандемией коронавируса. Суд их ходатайства удовлетворил", - сказал собеседник агентства.

16 марта 2020 года Арбитражный суд ХМАО оставил без рассмотрения иск МТС-банка о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги". 13 января в суде представитель МТС-банка сообщал, что требования о признании "Ютэйр - Вертолетные услуги" банкротом основываются на договоре о предоставлении синдицированного кредита авиакомпании Utair от 19 ноября 2015 года. В 2018 и 2019 годах авиакомпания не выплатила проценты по кредиту в размере около 16 млн рублей. "Ютэйр - Вертолетные услуги" в данном договоре выступила поручителем.

В качестве третьих лиц к иску привлечены четыре контрагента авиакомпании "Ютэйр" - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал". 19 и 20 марта 2019 года они подали иски о банкротстве перевозчика на общую сумму около 1,5 млн рублей. Ранее суд отказал компаниям "Флеш лайт капитал", "Юган-Юнион кард" и "Интер" в признании авиакомпании банкротом в связи с уплатой им долга. В августе 2019 года оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей.

Долги "Ютэйр"

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд рублей против убытка в 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

"Ютэйр - Вертолетные услуги" - крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Она является основным вертолетным оператором группы Utair, в которой эксплуатируется парк более чем из 320 воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолеты компании обслуживают клиентов на четырех континентах.

Компания испытывает финансовые трудности: в 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита - на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд руб. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля того же года "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.